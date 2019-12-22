В Одессе издевались над ребенком: правоохранители объявили подозрение

В Одесской области в г. Килие двум 16-летним подросткам объявили о подозрении из-за издевательств над 11-летним мальчиком.

Двое извергов, находясь в арендованной квартире 15 декабря, в присутствии других несовершеннолетних, избивали и, угрожая физическим насилием, заставили ребенка полностью обнажиться.

Всё это бесчеловечное и жестокое обращение с ним снимали на камеру телефона. После экзекуции, видео распространили в Интернете.

Один из тех, кто вытворял это с мальчиком, уже ранее привлекался правоохранителями к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Решался вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Что касается подвергшегося издевательствам со стороны учащихся профтехучилища 11-летнего мальчика, ему нанесена глубокая психологическая травма. Он наотрез отказывается ходить в школу.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...