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В Одессе издевались над ребенком: правоохранители объявили подозрение

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В Одессе издевались над ребенком: правоохранители объявили подозрение
В Одесской области в г. Килие двум 16-летним подросткам объявили о подозрении из-за издевательств над 11-летним мальчиком.
Двое извергов, находясь в арендованной квартире 15 декабря, в присутствии других несовершеннолетних, избивали и, угрожая физическим насилием, заставили ребенка полностью обнажиться.
Всё это бесчеловечное и жестокое обращение с ним снимали на камеру телефона. После экзекуции, видео распространили в Интернете.
Один из тех, кто вытворял это с мальчиком, уже ранее привлекался правоохранителями к уголовной ответственности за кражи и грабежи. Решался вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Что касается подвергшегося издевательствам со стороны учащихся профтехучилища 11-летнего мальчика, ему нанесена глубокая психологическая травма. Он наотрез отказывается ходить в школу.

 

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