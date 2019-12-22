Полицейским Одессы и области обновили технику, и автомобили

Полицейским Одесской области было вручено 15 новых автомобилей, а также спецтехника.

Приобретена новая техника на средства Национальной полиции, городского и областного советов:

пять автомобилей были закуплены на средства Нацполиции;

четыре авто на средства Одесского горсовета;

шесть машин - на средства Облсовета.

Кроме автомобилей, для правоохранителей за средства бюджета области приобретены 17 нагрудных видеокамер, 3 квадрокоптера, компьютерное обеспечение.

Техника и транспорт распределены между территориальными и специальными подразделениями.

Со слов Олега Беха, руководителя ГУ НП в Одесской области, приоритетной задачей ведомства является предоставление транспорта в те отдаленные от города районы, в которых совершаются тяжкие преступления. А также, полицейское руководство подчеркнуло, что процесс укомплектования дежурных частей города Одессы завершен.

Автомобили приобретены благодаря действующей программе "Безопасный город Одесса" и "Безопасная Одесчина".

od-news.com

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