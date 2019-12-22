Полицейским Одессы и области обновили технику и автомобили
Полицейским Одесской области было вручено 15 новых автомобилей, а также спецтехника.
Приобретена новая техника на средства Национальной полиции, городского и областного советов:
- пять автомобилей были закуплены на средства Нацполиции;
- четыре авто на средства Одесского горсовета;
- шесть машин - на средства Облсовета.
Кроме автомобилей, для правоохранителей за средства бюджета области приобретены 17 нагрудных видеокамер, 3 квадрокоптера, компьютерное обеспечение.
Техника и транспорт распределены между территориальными и специальными подразделениями.
Со слов Олега Беха, руководителя ГУ НП в Одесской области, приоритетной задачей ведомства является предоставление транспорта в те отдаленные от города районы, в которых совершаются тяжкие преступления. А также, полицейское руководство подчеркнуло, что процесс укомплектования дежурных частей города Одессы завершен.
Автомобили приобретены благодаря действующей программе "Безопасный город Одесса" и "Безопасная Одесчина".
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