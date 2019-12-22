Под Одессой накрыт подпольный цех по изготовлению «элитного» алкоголя

Одесскими правоохранителями остановлен процесс производства контрафактного алкоголя. Из незаконного обращения были изъяты свыше 2 тысяч литров поддельной готовой продукции.

Об этом стало известно из сообщения, пресс-службы Национальной полиции в Одесской области.

Кроме самой продукции, полиция изъяла 5 тысяч этикеток для коньяка, свыше 3 тысяч крышек, 700 пустых бутылок и оборудование, используемое для изготовления алкогольного контрафакта.

Помимо коньячной и водочной продукции, при обысках найдено более 2,5 тысяч пачек сигарет иностранного производства, не имеющих акцизных марок.

Подпольный цех был закрыт усилиями оперативников полиции, действовавших совместно с сотрудниками фискальной службы и под процессуальным руководством прокуратуры области.

По данному факту начато уголовное производство.

od-news.com

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