В одесском общежитии произошел пожар

В ночь на 20 декабря в общежитии ОНУ им.Мечникова, расположеного на ул.Довженко, произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на горячую линию службы спасения примерно в 04:55 утра. Приехавшие на вызов пожарные выяснили, что горело имущество в подсобке, расположенной на 4-м этаже здания. К счастью, женщины, проживающей в этом помещении, не оказалось на месте во время пожара.

С огнем самостоятельно справились жильцы общежития.

Согласно предварительной версии причиной возгорания стал аварийный режим работы стоявшего на подзарядке мобильного телефона.

Стоит отметить, что тема нарушений правил пожарной безопасности в общежитиях уже неоднократно поднималась.

По материалам: Думская

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...