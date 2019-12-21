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В одесском общежитии произошел пожар

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В одесском общежитии произошел пожар

В ночь на 20 декабря в общежитии ОНУ им.Мечникова, расположеного на ул.Довженко, произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило на горячую линию службы спасения примерно в 04:55 утра. Приехавшие на вызов пожарные выяснили, что горело имущество в подсобке, расположенной на 4-м этаже здания. К счастью, женщины, проживающей в этом помещении, не оказалось на месте во время пожара.

С огнем самостоятельно справились жильцы общежития.

Согласно предварительной версии причиной возгорания стал аварийный режим работы стоявшего на подзарядке мобильного телефона.

Стоит отметить, что тема нарушений правил пожарной безопасности в общежитиях уже неоднократно поднималась.

По материалам: Думская

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