В одесском общежитии произошел пожар
В ночь на 20 декабря в общежитии ОНУ им.Мечникова, расположеного на ул.Довженко, произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на горячую линию службы спасения примерно в 04:55 утра. Приехавшие на вызов пожарные выяснили, что горело имущество в подсобке, расположенной на 4-м этаже здания. К счастью, женщины, проживающей в этом помещении, не оказалось на месте во время пожара.
С огнем самостоятельно справились жильцы общежития.
Согласно предварительной версии причиной возгорания стал аварийный режим работы стоявшего на подзарядке мобильного телефона.
Стоит отметить, что тема нарушений правил пожарной безопасности в общежитиях уже неоднократно поднималась.
По материалам: Думская
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