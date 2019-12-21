В одесской многоэтажке прогремел взрыв

В Одессе в одном из многоэтажных жилых домов, расположенных на ул.Архитекторской, 21 декабря прогремел взрыв. От этого в квартире, которая находится на 8-м этаже 9-этажного дома, из окон вылетели стекла.

Как рассказали очевидцы происшествия, вскоре после взрыва на место прибыли спасатели, кареты «скорой помощи» и машина газовой службы. В результате взрыва пострадали хозяева квартиры, которые получили ожоги и были госпитализированы.

По предварительным данным, причиной взрыва в доме послужило использование самогонного аппарата.

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Фото: 1tv.od.ua

od-news.com

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