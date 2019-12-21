Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе закрыли все «Космолоты» и «ЛотоМаркеты»

seo 0 Comment , , , ,

В Одессе закрыли все "Космолоты" и "ЛотоМаркеты"

Начиная с 20 декабря в г.Одессе принялись закрывать все игровые заведения, известные жителям как «Космолоты». Теперь на дверях некоторых висят предложения об аренде помещения, другие просто заперты и не включают неоновые вывески в вечернее время.

Такие перемены произошли в связи с изменениями в законодательстве в отношении лотерей и игорных заведений, и теперь на территории Украины не будет игорного бизнеса, представленного в виде лотерей. По этой причине сотрудники СБУ и полиции принялись заниматься зачисткой заведений типа «Космолота». Они конфисковали несколько сотен компьютерных блоков в подобных заведениях, а правоохранители посетили интерактивные клубы, которых на самом деле играли в рулетку и покер.

Это будет интересно:

В Одесской области вводят запрет на продажу алкоголя ночьюВ Одесской области вводят запрет на продажу алкоголя ночью Школьники в Одессе курят кальянШкольники в Одессе посещают кальянные В Одессе мужчину избили заезжие хулиганыВ Одессе мужчину избили заезжие хулиганы В Одессе закрыли цех по пошиву «брендовой» одеждыВ Одессе закрыли цех по пошиву «брендовой» одежды В Одесской области роддом закрыли на ремонтВ Одесской области роддом закрыли на ремонт
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE