В Одессе закрыли все «Космолоты» и «ЛотоМаркеты»

Начиная с 20 декабря в г.Одессе принялись закрывать все игровые заведения, известные жителям как «Космолоты». Теперь на дверях некоторых висят предложения об аренде помещения, другие просто заперты и не включают неоновые вывески в вечернее время.

Такие перемены произошли в связи с изменениями в законодательстве в отношении лотерей и игорных заведений, и теперь на территории Украины не будет игорного бизнеса, представленного в виде лотерей. По этой причине сотрудники СБУ и полиции принялись заниматься зачисткой заведений типа «Космолота». Они конфисковали несколько сотен компьютерных блоков в подобных заведениях, а правоохранители посетили интерактивные клубы, которых на самом деле играли в рулетку и покер.

od-news.com

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