В Одессе разыскивают девушку: подробности

В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку Марину Черняеву 13 лет, которая 18 декабря самостоятельно выехала из г.Николаева, направляясь к своему отцу, и исчезла.

Приметы пропавшей девочки: рост примерно 165 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы.

В день исчезновения на ней был надет куртка-пуховик зеленого цвета, синие брюки и сапоги черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщить по телефону: (048) 779-49-66 или на горячую линию «102».

Фото: ГУ НП в Одесской области

od-news.com

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