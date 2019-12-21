В Одессе разыскивают девушку: подробности
В Одессе разыскивают несовершеннолетнюю девушку Марину Черняеву 13 лет, которая 18 декабря самостоятельно выехала из г.Николаева, направляясь к своему отцу, и исчезла.
Приметы пропавшей девочки: рост примерно 165 см, худощавого телосложения, длинные светлые волосы.
В день исчезновения на ней был надет куртка-пуховик зеленого цвета, синие брюки и сапоги черного цвета.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщить по телефону: (048) 779-49-66 или на горячую линию «102».
Фото: ГУ НП в Одесской областиНовости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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