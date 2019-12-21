В Одессе отрабатывают до автоматизма действия школьников и учителей во время пожара

В одесских школах в 2020 году планируется завершить установку автоматических сигнализаций.

После того, как в колледже на Троицкой, 25 произошел масштабный пожар, унесший жизни 16 детей и взрослых, проводят массовые обучения педагогов и воспитателей правильному поведению во время пожара. Как показали проверки, даже при проведении тестовых заданий, не все могут правильно себя повести, оказавшись в чрезвычайной ситуации.

Дети же, четко отрабатывают действия и соблюдают правила противопожарной безопасности.

Как заявил мэр города Геннадий Труханов: "При проведении таких учебных мероприятий, мы видим какие-то штрихи. Волнение людей. Мы понимаем, если будет пожар, то люди будут волноваться вдвойне. Поэтому всё должно быть отработано до автоматизма".

По словам директор детского сада №45 Елены Врадий, ежемесячно дети и взрослые проходят эвакуацию: "Мы учимся закрываться рукавом, либо ползти, они у нас ползают по коврикам и по коридорам, есть стрелочки, которые они могут увидеть и знать, куда двигаться".

od-news.com

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