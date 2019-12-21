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В Одессе обокрали пенсионерку: известны подробности

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В Одессе обокрали пенсионерку: известны подробности

В Одессе рабочий 26 лет, который занимался ремонтными работами в квартире женщины 69 лет, похитил все денежные сбережения, которые составили свыше 1 млн. грн.

Пенсионерка, заметив пропажу денег из шкафа, в котором они хранились, сразу обратилась в полицию Приморского района. Вскоре стражи порядка установили личность грабителя. Им оказался одессит 26 лет, который ранее уже привлекался к ответственности. При обыске у подозреваемого мужчины изъяли похищенные деньги и вещи, которые он успел на них купить.

Теперь злоумышленника поместили под стражу и начали в отношении его уголовное дело в соответствии с ч.5 статьи 185 УК Украины.

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