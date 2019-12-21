В Одессе мужчина выпрыгнул в окно: известны подробности
20 декабря в квартире произошел пожар, и хозяин, в попытке спастись от огня, выпрыгнул из окна.
Это произошло в Суворовском районе города, в одном из домов, расположенных на ул. Генерала Бочарова. Согласно предварительной информации, причиной воспламенения стало неосторожное обращение с огнем.
Мужчина, проживающий в этой квартире, расположенной на 7-м этаже дома, попытался спастись от огня, и поэтому выпрыгнул из окна. К сожалению, он получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте.
Позже пожарным удалось полностью ликвидировать пламя.Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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