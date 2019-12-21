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Одесситов будут штрафовать: кого и за что

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Одесситов будут штрафовать: кого и за что

Накануне предстоящих новогодних праздников у лесхозов ежегодно возникают проблемы с браконьерами. Чтобы предотвратить незаконную вырубку хвойных деревьев, нарушителей будут штрафовать.

Те люди, которые занимаются варварской вырубкой леса, попадают сразу под несколько статей КУоАП. Поэтому таких дровосеков будут штрафовать, при этом размер суммы будет составлять 5-10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Помимо охоты на дровосеков, правоохранители проверяют торговцев елками наличие сертификатов, позволяющих торговать данной продукцией.

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