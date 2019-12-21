На трассе Одесса-Рени в ДТП погибли два человека (видео)

19 декабря в вечернее время в Измаильском районе произошла автомобильная авария, в которой погибли два человека.

Как рассказал водитель, участник этого ДТП, он двигался в тумане по трассе Одесса-Рени. Неожиданно на дороге появился человек и, несмотря на попытки мужчины сделать экстренное торможение, транспортное средство сбило человека. После этого грузовик оказался на встречной полосе, где произошло столкновение с автомобилем марки «Тойота». Легковушка от удара вылетела в кювет, а грузовое авто перевернулось на дороге на бок.

В этом ДТП погиб пешеход и водитель легкового автомобиля, еще трех госпитализировали, но их жизни ничего не угрожает.

На месте работала полиция, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Фото, видео: «Бессарабия Информ»

od-news.com

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