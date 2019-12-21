ДТП в Одесской области: жертв стало больше
Вечером 19 декабря умер Виталий Кривицкий 12 лет, пострадавший в аварии.
Речь идет о ДТП, произошедшем 9 декабря между с.Бритовка и с.Выпасное, в котором при столкновении двух машин погибла женщина и пострадали находившиеся с ней трое детей. Водитель погибла на месте, остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Все эти дни ребенок находился в реанимации, где врачи старались спасти ему жизнь, но 19 декабря мальчик умер.
Несколькими днями ранее скончался его младший брат, Максим, также пострадавший в этой аварии.
По материалам: odessitua
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