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ДТП в Одесской области: жертв стало больше

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ДТП в Одесской области: жертв стало больше

Вечером 19 декабря умер Виталий Кривицкий 12 лет, пострадавший в аварии.

Речь идет о ДТП, произошедшем 9 декабря между с.Бритовка и с.Выпасное, в котором при столкновении двух машин погибла женщина и пострадали находившиеся с ней трое детей. Водитель погибла на месте, остальные были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Все эти дни ребенок находился в реанимации, где врачи старались спасти ему жизнь, но 19 декабря мальчик умер.

Несколькими днями ранее скончался его младший брат, Максим, также пострадавший в этой аварии.

По материалам: odessitua

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