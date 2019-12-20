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Водитель в Одессе записывал видео во время движения и попал в ДТП, есть пострадавшая

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В Одессе в ДТП пострадала молодая девушкаАвтомобильная авария произошла 19 декабря в вечернее время на Таирова. Там на ул.Левитана столкнулись автомобиль марки «Жигули» и Мини Купер.

Согласно полученной информации, водитель, находившийся за рулем «Жигулей» не предоставил преимущество второму участнику движения, и между ними произошло столкновение. В этом ДТП пострадала пассажирка виновника аварии, девушка 17 лет, которая находилась на заднем сидении в салоне.

Как рассказали очевидцы, помимо пострадавшей, там еще ехали молодые парни, которые чуть не подрались с водителем и пассажирами Мини Купера. Со слов виновника случившегося, он отвлекся от дороги, чтобы записать видео на телефон.

На месте работала полиция, устанавливая обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Думская

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