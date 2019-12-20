В спальном районе Одессы вырастет цена за вывоз мусора

Компания «Эко-Ренессанс», которая занимается вывозом мусора в Суворовском районе Одессы, хочет поднять тарифы за свою работу.

Сегодня сбор, вывоз и захоронение 1 кубического метра отходов составляет 70,32 грн., и эта цена вырастет до 110,55 грн. Для жителей многоквартирных домов действует тариф 17,11 грн. с человека, и он увеличится до 26,90 грн. с человека в месяц. Те, кто проживает на территории частного сектора, сейчас платят по 28,13 грн. в месяц, а после увеличения тарифов стоимость вывоза мусора для них составит 44,22 грн.

Необходимость поднять тарифы компания объяснила увеличением цены на электричество и запчасти, а также желанием увеличить работникам уровня заработной платы.

od-news.com

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