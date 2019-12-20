В Одессе обнаружены новые вопиющие факты нарушений в сгоревшем здании колледжа

В Одессе помимо того, что выяснили, где хранились огнетушители (в комнате коменданта), нашли ряд еще взволновавших правоохранителей нарушений в здании экономического колледжа на ул.Троицкой, 25.

По сообщению Олега Беха, главы ГУ НП в Одесской области, на месте происшествия полицейские изъяли распределительный щит с предохранителем, якобы "модернизированным" с помощью перемычки. Это позволило незаконным образом повысить физическую нагрузку щита с 16 до 32 ампер.

Вследствие всех непонятных для правоохранителей ремонтов, перепланировок здания, эвакуация людей с 3-го и по 6-й этажи стала просто невозможной.

ГУ ГСЧС предписало администрации колледжа убрать легковоспламеняющуюся вагонку, снять решетки с окон. Решетки убраны были, вагонка - нет. Предлогом послужило отсутствие денег. Из трех выходов один был закрыт. Огнетушители хранились у коменданта. Учения, направленные на противопожарную безопасность, проводились по документам в марте 2019 года. Однако, по словам студентов, их вовсе не было.

Олег Бех заявил, что не верит руководству колледжа в плане отсутствия средств. Стало известно, что в 2018 году из областного бюджета в колледж поступили 12,9 миллионов гривен, в 2019 году - 15,7 миллионов гривен.

Часть денег была направлена на оплату коммунальных услуг. Возник вопрос относительно отопления, за которое, якобы, было заплачено, но при этом в колледже включались обогреватели. Полиция проводит проверку относительно расходования средств. Также, в колледже учились 605 контрактников, каждый из которых платил за обучение 10-14 тысяч гривен в год. "Почему не хватало средств на то, чтобы убрать вагонку? Это мы тоже проверяем", - заверил руководитель Нацполиции.

od-news.com

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