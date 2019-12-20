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В Одессе на Черёмушках елки стали зажигать свои огни

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В Одессе на Черёмушках елки стали зажигать свои огниВ Одессе 19 декабря в День святого Николая новогодние елки начали зажигать свои праздничные огни.

В парке им.Горького многие местные ребятишки пришли посмотреть на пышную зеленую красавицу, украшенную яркими игрушками. Недалеко от нее установили сцену, на которой был расположен ящик, предназначенный для писем Деду Морозу, и фотозоны. Также фотозоны находились и рядом со сценой.

Под традиционные дружные крики детей «Раз-два-три, елочка, гори!» новогоднее дерево засверкало разноцветными огоньками.

Помимо парка Горького, в День Святого Николая зажглись огни на елках, расположенных в других частях города, а также на Думской площади.

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