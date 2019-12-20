В Одессе к борьбе со снегом готово 98 единиц спецтехники

Как рассказал руководитель КП «Городские дороги» В.Тодийчук, в случае снегопада в Одессе коммунальная служба разработала план действий.

Всего к уборке снега подготовлено 96 спецмашин, плюс также есть в наличии 2 новых транспорта в виде самосвала. Из общего количества 48 спецмашин помимо очистки дорог посыпают ее смесью из песка и соли.

Если улицы будут заметены снегом, то, согласно разработанному плану, в начале уберут главные улицы, магистрали, спуски, мосты и трамвайные пути города, после чего примутся за остальные улицы.

В этот зимний период было решено отказаться от закупки химического реагента и обойтись смесью песка и соли. К счастью, с прошлой зимы на складе осталось около 7 т такой смеси.

od-news.com

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