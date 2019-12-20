Популярный мост в Одессе из-за вандалов находится в плачевном состоянии
В Одессе мост Коцебу, расположенный над Карантинной балкой, который был отремонтирован 2 года назад за 50 миллионов гривен, постоянно подвергается нападкам со стороны хулиганов.
Сейчас перила, стены, столбы, к которым крепятся фонари, исписаны вандалами, в некоторых местах стала отпадать краска, отваливается тротуарная плитка.
Напомним, мост Коцебу был построен в период 1889-1892 гг. архитектором Ландесманом. В столице Франции для конструкции моста был изготовлен металлический каркас, а в Одессе уже произвели его сборку и установку.
Фото: ДумскаяНовости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
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