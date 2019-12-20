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Популярная ведущая из Одессы показала семейное фото в новогоднем номере глянца

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Популярная ведущая из Одессы показала семейное фото на обложке глянцаЭкс-ведущая украинского тревел-шоу "Орел и Решка" Регина Тодоренко снялась вместе с мужем Владом Топаловым и годовалым сыном Майклом на обложку глянца.

Об этом стало известно из публикации ведущей, которую она сделала в своем микро-блоге в Инстаграм.

Семейное фото Регины представлено на обложке глянцевого журнала "ОК!"

Это первая фотосессия маленького сына популярной одесситки и её звездного мужа. Влад Топалов написал в своем Инстаграме следующее: "Наша первая новогодняя съемка! Наша веселая семейка! Люблю вас, мои медведи! Невероятно быстро и красиво! Спасибо всем! Фантастика! Управились за пару часов без единой заминки!".

Подписчики оказались в восторге от малыша, отметив, что сын очень похож на свою знаменитую маму Регину.

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