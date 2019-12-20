Под Одессой появилась рождественская елка, попавшая в книгу рекордов

Новый рекорд зафиксирован в Одесской области - в Доброславе. Этот рекорд зафиксирован и даже записан в книгу рекордов Украины.

В пгт Доброслав появилась елка высотой более трех метров, изготовленная из морских ракушек.

Украшением для этой морской красавицы была выбрана рыбацкая сеть.

Об удивительном творении рук человеческих написала Лана Ветрова, руководитель Нацреестра рекордов Украины, на своей странице в популярной социальной сети: "Вы думаете, что ракушки - это море, солнце, пляж? Эх, тогда вы не были в Доброславе! Ну, я теперь уже видела все!"

Рекордом Украины стала инсталляция рождественской елки из морских ракушек, достигающая в высоту 3,57 м.

od-news.com

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