Под Одессой открылся домик Св.Николая

В городе спутнике Одессы - в Южном, открыли домик Святого Николая.

Помещение было специально обустроено под нужды детей на территории храма святых Петра и Павла УКГЦ на ул. Строителей.

Буквально за несколько часов до открытия этого домика 19 декабря, его организаторы завершили работы по обустройству.

Первыми посетителями оказались прихожане храма и их дети, которые сразу после литургии пошли к домику.

Дети рассказывали выученные новогодние стихи, играли возле елочки, знакомились со Св. Николаем.

После этого пришли школьники, встреча с которыми была назначена у доброго волшебника, исполняющего чудеса на 19:30. Для них была проведена специальная программа. Вплоть до 25 декабря подобные программы планируется проводить для групп детей с 17 до 19 часов.

В программе могут быть занимательные мастер-классы, песни, танцы, общение и даже чаепитие.

Организаторы просят заранее связываться с ними, чтобы записаться на мероприятие.

По материалам: yuzhny.info

od-news.com

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