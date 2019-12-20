Патрульные Одессы застали группу мужчин за битьем стекол в чужих авто

В Одессе патрульным на глаза попались двое мужчин, которые "развлекались" тем, что били стекла в чужих автомобилях.

Этот инцидент был зафиксирован в ночь на 19 декабря на ул. Генерала Петрова. Патрульным поступил сигнал о том, что мужчины бьют припаркованные авто.

Правоохранители, приехавшие на вызов, стали обследовать прилегающие улицы и обнаружили двух мужчин, внешность которых подпадала под описание заявительницы.

К тому моменту пока копы прибыли к месту ЧП, хулиганам удалось разбить три автомобиля.

Молодые парни 18 и 24 лет были доставлены в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств по этому делу.

od-news.com

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