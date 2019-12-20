Одессит нашел спасателя, действовавшего самоотверженно во время пожара в Одесском колледже

В Одессе мужчина нашел спасателя, которому благодарен за спасение жизни самого родного человека - матери.

Спасатель вытащил женщину во время пожара на Троицкой, 25, о чем сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Одесской области.

Одессит по имени Иван Волошановский обратился в ведомство, чтобы выразить благодарность спасателям за их нелегкую службу, самоотверженность и смелость во время страшного пожара в одесском колледже, случившегося 4 декабря 2019 года.

Он поблагодарил капитана Виталия Грицака, начальника 1-й государственной пожарно-спасательной части, а также его команду.

Так, со слов благодарного одессита стало известно, что в то время, когда пламя уже охватило 4-й и 5-й этаж в здании, Виталий Грицак с помощью спецтехники снял с пылающего огнем окна Анну Васильевну - мать Ивана Волошановского. Анна Васильевна - сотрудник колледжа.

"Из своего кабинета выйти в коридор для эвакуации она уже не могла. Коридор заполнили дым и пламя, затем дым заполнил и её кабинет. Только подоконник и окно были шансом на спасение. Весь тот ужас, который она пережила и о котором рассказала, я описывать не стану. Благодаря двум хорошим людям - водителю (Александру Трандафиру) и пожарному, их профессиональным действиям, моя мама на этом пожаре выжила! Троих её коллег спасти не смогли" - написал на Facebook одессит.

Отметим, что во время пожара спасатели пришли на помощь порядка сорока пострадавшим и остановили распространение огня, грозившему перекинуться на близстоящие жилые здания.

od-news.com

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