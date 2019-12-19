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В Одессе накануне дня Святого Николая расцвели весенние цветы

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В Одессы накануне дня Святого Николая расцвели весенние цветыВ Одессе в связи с аномально теплым декабрем, начала расцветать сирень.

Об этом рассказал на своей странице в соцсети Facebook Сергей Курочкин. Он отметил, что пока в нашем солнечном городе сохраняется тепло, цветы решили погреться и стали цвести.

"Аномально теплый декабрь установил новые температурные рекорды во всей Украине. Это следствие глобального потепления, о котором свидетельствуют также перепады в количестве осадков, стираются границы сезонов", - написал Сергей и добавил фотоснимки сирени, расцветшей в Одессе накануне дня Св. Николая.

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