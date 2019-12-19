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В Одесской области арестовали вора, вернувшегося к своей «профессии»

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В Одесской области арестовали вора, вернувшегося к своей «профессии»Житель Белгород-Днестровского района 37 лет ночью вскрыл гараж местного жителя и похитил оттуда мопед и электроинструменты.

Утром владелец гаража, обнаружив пропажу транспортного средства и прочего имущества, сразу обратился в полицию, однако к этому времени правоохранители успели задержать вора.

Подозрительного мужчину, катившего по улице мопед, обнаружили сотрудники патрульной службы во время обхода территории. Когда стражи порядка потребовали предъявить документы, подозреваемый начал заметно нервничать и сказал, что нашел мопед в канаве.

Мужчину доставили в отделение, где при установлении личности задержанного выяснилось, что он уже привлекался за совершение имущественных преступлений. Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 289 и ч.3 статьи 185 УК Украины.

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