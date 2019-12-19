В Одессе задержали похитителя аккумуляторов

Правоохранители задержали ранее судимого местного жителя, который похищал аккумуляторы из припаркованных в Суворовском районе Одессы автомобилей.

В ноябре 2019 г. от автовладельцев Суворовского района начали поступать заявления о краже аккумуляторов из их транспортных средств. Как стало известно, преступник предпочитал действовать под покровом ночи, выбирая машины, оставленные во дворах многоэтажных домов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность вора. Им оказался одессит 27 лет, который уже представал перед судом. На допросе он признался в кражах, и рассказал, что украденные предметы хранил в гараже знакомого для последующей продажи, а деньги собирался потратить на наркотики.

Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 185 УК Украины, за это мужчине грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

od-news.com

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