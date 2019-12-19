Авто Общество Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе задержали похитителя аккумуляторов

seo 0 Comment , , , , ,

В Одессе задержали похитителя аккумуляторовПравоохранители задержали ранее судимого местного жителя, который похищал аккумуляторы из припаркованных в Суворовском районе Одессы автомобилей.

В ноябре 2019 г. от автовладельцев Суворовского района начали поступать заявления о краже аккумуляторов из их транспортных средств. Как стало известно, преступник предпочитал действовать под покровом ночи, выбирая машины, оставленные во дворах многоэтажных домов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность вора. Им оказался одессит 27 лет, который уже представал перед судом. На допросе он признался в кражах, и рассказал, что украденные предметы хранил в гараже знакомого для последующей продажи, а деньги собирался потратить на наркотики.

Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 185 УК Украины, за это мужчине грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

Это будет интересно:

В Одессе задержали похитителя кондиционеровВ Одессе задержали похитителя кондиционеров задержали похитителя кабеля и телевизораВ Одесской области задержали похитителя кабеля и телевизора В Одессе задержали похитителя ноутбуковВ Одессе задержали похитителя ноутбуков В Одессе ночью задержали похитителя растенийВ Одессе ночью задержали похитителя растений В Одессе задержали серийного похитителя наружных камер видеонаблюденияВ Одессе задержали серийного похитителя наружных камер видеонаблюдения
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE