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В Одессе родителям предложат частично оплачивать завтраки учеников младшей школы

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В Одессе родителям предложат частично оплачивать завтраки учеников младшей школыКак рассказала директор департамента науки и образования Е.Буйневич, организации, которые занимаются приготовлением еды в школах, хотят поднять стоимость завтраков. Эти компании решили, что нынешняя стоимость не покрывает расходов, поэтому предложили увеличить ее на 10-24 грн.

У городских властей может не хватить средств на оплату питания, поэтому сейчас они ищут альтернативный выход из этой ситуации.

В связи с этим планируют использовать принцип, действующий в детских садах. Там часть денег выделяет город, другую часть оплачивают родители. Но питание детей-инвалидов, сирот, из малообеспеченных и многодетных семей городские власти будут продолжать оплачивать полностью.

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