В Одессе проводится кампания против незаконной вырубки молодых елей

В Одессе коммунальное предприятия "Одесгорзелентрест" проводит кампанию, которая направлена на защиту молодых елей от незаконной вырубки, о чем сказано в сообщении пресс-службы предприятия.

Указано, что ежегодно накануне новогодних праздников в Одессе увеличивается число случаев самовольной вырубки хвойных насаждений.

Вандалы не щадят молодые деревья, которые вырубаются ими для собственного пользования или для продажи. Чаще всего самые лучшие ели и сосны становятся добычей злоумышленников.

Для того, чтобы защитить пихтовые от незаконной вырубки, озеленители КП "Одесгорзелентреста" стали опрыскивать зеленые насаждения специальным составом мела. Это безопасно для растений, но временно портит внешний вид.

В случае, если бдительные одесситы стали свидетелем вырубки городских зеленых насаждений, нужно незамедлительно звонить в полицию по номеру "102".

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...