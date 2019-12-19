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В Одессе появился транспорт для детей с особенностями развития

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В Одессе появился транспорт для детей с особенностями развитияОдесская поликлиника приобрела микроавтобус для детей с особенностями развития.

В детском центре раннего вмешательства, который работает на базе городской поликлиники №6, теперь появился транспорт, позволяющий медикам оказывать паллиативную помощь детям с инвалидностью.

Об этом стало известно из публикации на facebook-странице руководителя Одесской детской поликлиники Сергея Горищака. Речь идет о покупке минивэна Toyota Proace Verso. В нем 8 мест для пассажиров и водителя, подогрев и механическое регулирование передних сидений, дополнительный кондиционер для пассажиров.

"Теперь дети и родители, а также сотрудники по выезду, при занятиях дома будут испытывать комфорт. Поздравляю всех деток, которые наблюдаются у нас в центре раннего вмешательства, для сотрудников и для города это также знаковая история", - подчеркнул директор детской городской поликлиники №6.

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