В Одессе накануне праздников родителям напомнили об ужасах детских ожогов

В Одессе глава благотворительного фонда "Корпорация Монстров" Катерина Ножевникова напомнила родителям о детских ожогах и печальных последствиях после их получения.

Глава волонтерской организации, подопечными которой часто становятся дети с ожогами, накануне новогодних праздников отметила следующее: "Чем младше возраст ребенка, тем больше опасность от ожоговой травмы. Даже поверхностные ожоги, если они обширны по площади, всегда угрожают жизни детей. А ограниченные глубокие ожоги нередко приводят к инвалидности с раннего возраста. На местах глубоких ожогов, особенно на пальцах рук и стоп или в области крупных суставов, возникают глубокие рубцы, ограничивающие движения, нарушают кровоснабжение, препятствуют нормальному развитию ребенка. Ликвидировать эти тяжелые последствия не всегда удается и с помощью многократных хирургических операций".

Катерина Ножевникова рассказала, что малыши чаще всего получают ожоговые травмы, обжигаясь горячим молоком, чаем, супом, водой и др.

Дети по своей природе любознательны и порой от этого страдают и они, и взрослые вместе с ними. Детям интересна бытовая техника: чайники, утюги, электроплитки и пр.

Напомнила Катерина и о "забавах" с пиротехникой. "Пиротехнические развлечения с порохом, взрывоопасными смесями, разжигание костра или печи с помощью бензина, керосина, солярки почти всегда оборачиваются бедой. Дети не в состоянии оценить степень угрозы, которые таят в себе горючие жидкости, химические вещества, электричество", - сообщила волонтер. Она подчеркивает, что взрослые должны вовремя пресекать подобные опасные игры и тем самым предупредить беду.

od-news.com

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