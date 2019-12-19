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По Одессе в День Святого Николая проедут празднично украшенные троллейбусы

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По Одессе в День Святого Николая проедут празднично украшенные троллейбусы

В Одессе 19 декабря состоится праздничный парад троллейбусов, приуроченный к празднованию Дня Святого Николая.

В колонне будет 8 единиц электротранспорта, принадлежащего КП "Одесгорэлектротранс": "Шкода", "Тролза", "Богдан", БКМ, ЗИУ-9, ЮМЗ двух типов и электробуса.

Парад отправится от разворотного круга на ул. Инглези в 19 часов, следуя по маршруту №9.

Как подчеркнули в пресс-службе КП "Одесгорэлектротранс", все троллейбусы, участвующие в праздничном параде, будут украшены яркими гирляндами и в вечернее время они будут выделяться среди общего потока машин.

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