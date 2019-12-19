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Одесситам показали лицо карманника, орудующего в маршрутках

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Одесситам показали лицо карманника, орудующего в маршруткахВ Одессе горожанам удалось сделать фотоснимок карманника, который часто "работает" в маршрутках и других видах общественного транспорта.

Так, одессит пожаловался в соцсетях на то, что у молодой мамы, которая держала ребенка на руках, украли смартфон.

"Видел, тут многократно скидывали фотографию седого, худого мужчины, который ворует телефоны в маршрутках. Очень нужны его фото для опознания", - написал Алексей Белых.

Местные жители принялись активно комментировать то, что происходит в одесских маршрутках, подтверждая, что в общественном транспорте всё чаще стали обворовывать граждан.

Об одной из схем рассказала Нелли Лебедева: "У моего мужа тоже вчера, но в 198 маршрутке вытащили. Компания у передней двери при пустой почти маршрутке заблокировала выход. Пока он с ними ругался, чтобы отошли от выхода, вынули телефон из бокового кармана пиджака. При том, что он был в куртке. Вели себя нагло".

По материалам: Facebook/Черный список Одесса

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