Маленьким одесситам в Суворовском районе подарили настоящий праздник на День Святого Николая

Для маленьких жителей Суворовского района в здании райадминистрации подготовили праздничное мероприятие со множеством подарков, активностей и сюрпризов.

19 декабря в 16 часов в украшенном зале начался концерт, приуроченный к одному из самых любимых детворой празднику - Дню Святого Николая.

Талантливые юные воспитанники дома творчества "Тоника" пели и танцевали для многочисленных маленьких зрителей.

Перед присутствующими выступил глава Суворовской администрации Сергей Анатольевич Кондратюк. Он поздравил всех жителей Суворовского района Одессы с этим светлым и чудесным праздником - Днем Святого Николая.

В первую очередь он передал поздравления от мэра города - Геннадия Леонидовича Труханова, который сегодня был в районе с рабочим визитом. "Поинтересовался какие у нас намечены мероприятия в Суворовском районе и передал для всех нас самые искренние пожелания. Я также от лица Суворовской администрации желаю нам всем приятных праздников за большим столом, хорошего настроения, детишкам классных подарков, праздников у нас много предстоит. Сегодня же отмечаем начало новогодних празднеств".

В конце театрализованного представления всем присутствующим детям подарили сладости.

В 17 часов, когда все вышли на улицу к зданию Суворовской райадминистрации, всех ждал ещё один сюрприз - на главной ёлке района зажглись огни. После чего малыши вместе с развлекающими их забавными снеговиками, Святым Николаем и гномами водили веселый хоровод вокруг красавицы ёлочки.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...