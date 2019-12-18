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Жителю Одессы оперативно вернули украденное авто

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Жителю Одессы оперативно вернули украденное автоНа ул.Ак.Филатова одессит припарковал свой автомобиль марки «ДЭУ Ланос» и отправился по своим делам. Однако когда он вернулся, транспортного средства не оказалось на месте.

Потерпевший сразу сообщил об угоне в полицию, и вскоре его авто было обнаружено недалеко от промрынка «7 км». Водителя, который находился за рулем угнанной машины, задержали и доставили в Малиновский отдел. При установлении личности задержанного выяснилось, что он уже привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений.

Теперь в отношении угонщика начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 289 УК Украины, за это ему грозит тюремное заключение на срок 3-5 лет.

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