Водолазы достали с затонувшего возле Одессы танкера важные документы
В Одессе с танкера "Delfi", который затонул вблизи городского пляжа "Дельфин" водолазы смогли достать важные вещественные доказательства и документы.
Об этом стало известно от вице-мэра Одессы Андрея Котляра.
Коммунальное учреждение "Спасательно-водолазная служба" в лице водолазов, во вторник 17 декабря, попало на затонувший танкер "Делфи". Там были собраны документы, а также вещественные доказательства.
Сотрудники водолазной службы по возвращении на берег передали всё, что обнаружили на затонувшем судне, следователям.
Работы по изъятию документов проводились в соответствии с решением Киевского районного суда Одессы.
...