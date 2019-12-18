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Водолазы достали с затонувшего возле Одессы танкера важные документы

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Водолазы достали с затонувшего возле Одессы танкера важные документыВ Одессе с танкера "Delfi", который затонул вблизи городского пляжа "Дельфин" водолазы смогли достать важные вещественные доказательства и документы.

Об этом стало известно от вице-мэра Одессы Андрея Котляра.

Коммунальное учреждение "Спасательно-водолазная служба" в лице водолазов, во вторник 17 декабря, попало на затонувший танкер "Делфи". Там были собраны документы, а также вещественные доказательства.

Сотрудники водолазной службы по возвращении на берег передали всё, что обнаружили на затонувшем судне, следователям.

Работы по изъятию документов проводились в соответствии с решением Киевского районного суда Одессы.

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