В Одессе выпивший мужчина ранил во время ссоры своего оппонента

В Одессе на ул. Ак. Вильямса в одном из дворов между мужчиной 38 лет, находившимся под воздействием алкоголя, и молодым человеком 23 лет возник конфликт.

Молодой одессит, решив прекратить ссору, повернулся к своему оппоненту спиной, но тот воспринял это как неуважение к старшему поколению и ударил за это обидчика ножом в бедро.

Свидетели произошедшего конфликта вызвали пострадавшему «скорую помощь» и полицию. До приезда медиков молодому человеку оказывали первую помощь, чтобы избежать значительной потери крови.

Для поиска злоумышленника привлекли служебного пса, который привел полицию к дому подозреваемого, однако там никого не оказалось.

Тогда правоохранители принялись обследовать прилегающую территорию и заведения, и в результате обнаружили мужчину. Теперь в отношении злоумышленника начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 121 УК Украины, за это ему грозит тюремное заключение на срок 5-8 лет.

od-news.com

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