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В Одессе вор украл гаджет в магазине на глазах у продавца

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В Одессе вор украл гаджет в магазине на глазах у продавцаВ Одессе вор украл в одном из магазинов техники телефон, с которым поспешил скрыться с места преступления.

Одесским правоохранителям удалось найти преступника.

Инцидент произошел следующим образом: грабитель похитил телефон прямо с полки магазина и быстро сбежал. Продавец сразу же обратился за помощью в поимке злоумышленника полицейских. Они смогли найти 28-летнего одессита, уже имеющего судимость. По его словам к тому моменту он уже успел от гаджета избавиться, продав его, а деньги потратить на свои нужды.

В результате данного факта правоохранители объявили задержанному о подозрении в совершении преступления. Согласно ч. 2, ст. 186 УК Украины, ему грозит до 6 лет тюремного срока.

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