В Одессе горожане обратили внимание на подозрительно ведущего себя мальчика
В Одессе в одном из дворов, расположенных в районе площади Независимости, горожане обратили внимание на подростка, который вёл себя подозрительно.
К месту инцидента вызвали патрульную службу, о чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.
По прибытии на место копы обнаружили подростка. Он очень нервничал. Туда же вызвали мать мальчика. При досмотре личных вещей у парня обнаружили кастет, 7 пакетов с таблетками синего цвета и 4 пакета с белым порошком.
Мальчик признался, что он "зарабатывал" распространением так называемых "закладок" - пакетов с наркотическими веществами.
К месту инцидента патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а обнаруженные вещества изъяли для проведения экспертизы.Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews
...