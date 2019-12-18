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В Одессе горожане обратили внимание на подозрительно ведущего себя мальчика

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В Одессе неравнодушные люди обратили внимание на подозрительно ведущего себя мальчикаВ Одессе в одном из дворов, расположенных в районе площади Независимости, горожане обратили внимание на подростка, который вёл себя подозрительно.

К месту инцидента вызвали патрульную службу, о чем стало известно из сообщения пресс-службы ведомства.

По прибытии на место копы обнаружили подростка. Он очень нервничал. Туда же вызвали мать мальчика. При досмотре личных вещей у парня обнаружили кастет, 7 пакетов с таблетками синего цвета и 4 пакета с белым порошком.

Мальчик признался, что он "зарабатывал" распространением так называемых "закладок" - пакетов с наркотическими веществами.

К месту инцидента патрульные вызвали следственно-оперативную группу, а обнаруженные вещества изъяли для проведения экспертизы.

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