В Одессе начнет свою работу «Резиденция добра»

В Одессе с 20 декабря начинает свою работу рождественская "Резиденция добра".

Как заявляют организаторы, в резиденции дети и взрослые смогут принять участие в увлекательных мероприятиях: рождественских песнопениях и народных гуляниях, мастер-классах от известных горожан, сюда можно приносить подарки, предназначенные для нуждающихся детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Если в прошлом году "Резиденция добра" находилась на центральной улице города - Дерибасовской, то в этом году, она будет размещена в Сквере Гамова, 3 в помещении Одесской Народной церкви.

С 20 декабря здесь будут очень интересные мероприятия, посвященные истории Рождества. Традиционно, организатором одесской "Резиденции добра" выступает благотворительный фонд "Добрый самарянин".

od-news.com

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