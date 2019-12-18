По Одессе с нового года начнет курсировать ещё один трехсекционный Odissey Max

По Одессе начнёт курсировать ещё один большой трамвай Odissey Max.

Коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс" выпустит его на маршрут в начале 2020 года.

Об этом сообщил руководитель департамента коммунального хозяйства Дмитрий Жеман в понедельник 16 декабря на аппаратном совещании в исполкоме.

Он подчеркнул, что сейчас ведутся работы над вторым трехсекционным трамваем. В новом трамвае были добавлены камеры, что улучшило степень обзора водителя. Этот вопрос стоял остро, так как на остановках водитель не видел заднюю дверь. Доработали оконные проёмы, усилили конструкцию секции, расположенную посередине и уже замечаний нет.

Кроме того, как показал месяц работы Odissey Max, он намного энергоэффективнее, чем обычный вагон. Его вместимость в два раза выше, а потребление энергии не намного больше. В итоге экономия потребления электроэнергии составляет 40-50%.

Фото иллюстративное

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...