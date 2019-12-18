Одесская фирма занималась подделкой туалетной бумаги

Одесская компания воспользовалась дизайном упаковки известной фирмы, которая занимается изготовлением туалетной бумаги, лишь изменив пару букв в названии.

Как рассказали представители Антимонопольного комитета, одесская компания «Елизавета-ОД» производила туалетную бумагу «Опухоф». Однако дизайн упаковки продукции внешне был почти идентичен товару «Обухов», которую изготавливают в Киевской области. Как выяснилось, ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» не предоставлял фирме из Одессы право на использование его интеллектуальной собственности.

Подобные действия наносят материальный ущерб, а также имеют признаки нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции. В связи с этим АКМУ сообщили «Елизавета-ОД» о том, что они должны прекратить свои нарушения.

Фото: 1-й Городской

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...