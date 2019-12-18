Одесская акапельная группа DukeTime презентовала новый хит о Рождестве
Популярный не только в Одессе, но и во всех уголках Украины одесский акапельный секстет DukeTime представил свою новую композицию - это перепевка рождественского хита Джорджа Майкла Last Christmas.
Данная композиция примечательна тем, что исполнена она уже обновленным составом участников.
"Дюк Тайм" был образован в 2004 году и состоял из 7 исполнителей. Но в апреле 2019 года пятеро участников решили уйти из группы.
Постепенно в группу вошли четыре вокалиста и теперь шестеро профессиональных исполнителей: бас, два баритона, два тенора и битбоксер, радуют слушателей ярким исполнением cover версий мировых музхитов.
На facebook-странице группы новый клип презентован следующими словами: "Каким бы не был этот год, он уходит. А мы остаемся чтобы жить, любить и как можно чаще обнимать наших близких" (перевод с укр.яз.).
Кроме мирового хита Last Christmas, в кавер-версии используется композиция группы "Стрелки" "С Новым годом", а также известная в странах СНГ детская новогодняя песня "В лесу родилась ёлочка".