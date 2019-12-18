Новые рекорды: в Одессе собрали 110 тысяч рождественских подарков для детей из приютов

В Одессе собрано 100 тысяч рождественских подарков, которые отправятся к детям, находящимся в малообеспеченных семьях, интернатах, приютах.

В сквере им. Гамова, 3а волонтеры для фиксации национального рекорда стали возводить башню из подарков для детей. Такая башня после постройки сможет попасть в книгу национальных рекордов сразу по трем номинациям:

- самая высокая пирамида из детских подарков;

- пирамида из самого большого количества подарков для детей;

- наибольшее количество детских игр, переданных благотворительным фондом.

Как поделился вице-президент БФ "Добрый Самарянин" Денис Сердиченко, с помощью данного мероприятия и этих рекордов, христианская община и волонтеры обращают внимание общества к детям, лишенным родительской опеки. "Решили сделать это сейчас, потому что Рождество - время подарков. Мы поставим три нацрекорда и, скорее всего, рекорд Гиннесса", - сообщил Д. Сердиченко.

Сам рекорд планировали зафиксировать к 16 часам, когда завершится возведение башни.

Подарки из этой башни уже вечером 18 декабря отправятся в 260 украинских приютов, интернатов и детям из малообеспеченных семей.

Подарки представляют собой настольный игры и наборы для создания поделок своими руками.

od-news.com

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