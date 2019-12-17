В спальном районе Одессы столкнулись карета «скорой» помощи и легковое авто
В Одессе на поселке Котовского легковое авто столкнулось с каретой "скорой" помощи. Инцидент произошел во вторник 17 декабря.
Столкновение между двумя транспортными средствами случилось на перекрестке улицы Державина и проспекта Добровольского.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы патрульной полиции.
На месте аварии инспекторы патрульной службы выяснили, что человек, который управлял легковым автомобилем марки Opel Vectra, не пропустил "скорую" помощь. В результате этого нарушения ПДД и произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации люди в этой аварии не пострадали.
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