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В спальном районе Одессы столкнулись карета «скорой» помощи и легковое авто

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В спальном районе Одессы столкнулись карета "скорой" помощи и легковое автоВ Одессе на поселке Котовского легковое авто столкнулось с каретой "скорой" помощи. Инцидент произошел во вторник 17 декабря.

Столкновение между двумя транспортными средствами случилось на перекрестке улицы Державина и проспекта Добровольского.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы патрульной полиции.

На месте аварии инспекторы патрульной службы выяснили, что человек, который управлял легковым автомобилем марки Opel Vectra, не пропустил "скорую" помощь. В результате этого нарушения ПДД и произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации люди в этой аварии не пострадали.

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