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В Одесской области пришлось тушить автомобиль

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В Одесской области пришлось тушить автомобиль Как сообщила служба патрульной полиции, 16 декабря в г. Измаиле произошло возгорание автомобиля. В ночь на 16 декабря на проспекте Мира примерно в 01:30 ночи экипаж патрульной полиции заметил, что загорелся автомобиль марки «БМВ» 5-й серии, который стоял припаркованный на заднем дворе дома. Стражи порядка оградили место пожара и сообщили о случившемся в дежурную часть и в службу спасения. К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших. Теперь проводят расследование для установления причины возгорания.Как сообщила служба патрульной полиции, 16 декабря в г. Измаиле произошло возгорание автомобиля.

В ночь на 16 декабря на проспекте Мира примерно в 01:30 ночи экипаж патрульной полиции заметил, что загорелся автомобиль марки «БМВ» 5-й серии, который стоял припаркованный на заднем дворе дома. Стражи порядка оградили место пожара и сообщили о случившемся в дежурную часть и в службу спасения.

К счастью, в этом происшествии обошлось без пострадавших. Теперь проводят расследование для установления причины возгорания.

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