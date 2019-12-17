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В Одессе состоялся митинг под дельфинарием

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В Одессе состоялся митинг под дельфинариемВ Одессе под дельфинарием на выходных состоялся митинг. Защитники животных вышли с рядом требований, и главный посыл был "Нет жестоким развлечениям!".

Активисты в очередной раз требуют запретить эксплуатацию дельфинов в выступлениях.

На плакатах, подготовленных зоозащитниками звучало следующее: "Вам весело, а они слепнут от хлорки", "Посещая дельфинарий - вы платите за их смерть", "Ваши развлечения - их боль". Таким образом собравшиеся призывали как настоящих, так и потенциальных зрителей отказаться от похода в дельфинарий.

К протестующим вышел директор дельфинарий "Немо" Фазиль Аскеров.

Он рассказал, что дельфины в его заведении содержатся в искусственной среде, спасающей морских обитателей от загрязненной воды моря, куда могут сливать опасные отходы и загрязнения.

Фото: УСИ

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