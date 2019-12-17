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В Одессе штрафуют водителей, припарковавшихся на выделенной полосе

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В Одессе штрафуют водителей, припарковавшихся на выделенной полосеК сожалению, водители продолжают по привычке оставлять машины на полосе на ул.Ришельевской, выделенной специально для общественного транспорта, затрудняя проезд последнего. В связи с этим нарушителям выписали штрафные квитанции.

Как сообщил глава департамента транспорта и организации дорожного движения А.Илько, в период с 6 по 12 декабря инспекторы составили 29 протоколов в отношении транспортных средств, припаркованных на выделенной полосе. В общей сумме размер штрафных санкций составила 14790 грн., но она может уменьшиться при условии, что нарушитель оплатит штраф на протяжении 10 дней после его получения.

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