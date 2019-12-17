В Одессе есть необычная ёлка, с помощью которой можно исполнить желания детей из детского дома
В Одессе в магазине "Антошка", где продаются детские товары, установлена необычная ёлка, о которой рассказала пользователь в соцсетях с ником Dushka Krushka.
На ёлке развешаны карточки в виде ёлочных игрушек, где написано имя малыша и пожелание того, что он хочет получить от доброго волшебника Деда Мороза.
"Персонального Деда Мороза у этих деток нет - у них нет родителей, все они дружной семьей живут в детском доме.
Мечты детские - кукла, коляска, машинка, пижама...", - написала одесситка на своей странице в Facebook.
Стать добрым волшебником легко. Нужно выбрать карточку с именем ребенка и его пожеланием, купить подарок, можно как в "Антошке", так и в любом другом месте, приклеить на подарок карточку и передать кассиру магазина "Антошка".
После того, как ребенок получит подарок, подготовленный кем-то из горожан, на телефон в качестве подтверждения, что подарок нашел своего адресата, придет фотоотчет.
Фото: Facebook