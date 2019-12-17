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Школьники из Одессы побывали в стенах Верховной Рады

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Школьники из Одессы побывали в стенах Верховной РадыСтаршеклассники из Одессы побывали в столице Украины, чтобы научиться стратегии нулевых отходов.

Для этого они посетили учебный центр в Верховной Раде.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского муниципалитета. В сообщении сказано что учащиеся 8-11 классов учебно-воспитательного комплекса №4 посетили уроки и интерактивные игры в рамках реализации проекта "Стратегия нулевых отходов - достижение благоприятного экологического статуса в Украине".

В этой программе школьники взаимодействовали с депутатами ВР Украины. Они смогли задать актуальные вопросы, узнать о том, насколько значимым является решение проблем экологии на государственном уровне.

Школьники из Одессы узнали о том, что в планах государства создание "Зелёного офиса", который будет работать при участии комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

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